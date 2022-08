Nach neuer Abtreibungsregelung In US-Bundesstaat können Embryonen steuerlich abgesetzt werden Von t-online , csi 04.08.2022 - 09:21 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ultraschallbild eines Babys: In Georgia können Embryonen nach einer neuen Regelung als Angehörige in Steuererklärungen angegeben werden. (Quelle: Margit Wild via www.imago-images.de)

Im US-Bundesstaat Georgia können Embryonen nach einer neuen Regelung als Angehörige in Steuererklärungen angeben. Wichtig ist der Herzschlag des Embryos.

Ab sofort "wird jedes ungeborene Kind mit einem nachweisbaren menschlichen Herzschlag als von der Einkommenssteuer abhängiges Individuum anerkannt", teilte das Finanzministerium von Georgia am Montag mit. Damit können in dem US-Bundesstaat nun Embryonen als Angehörige in der Steuererklärung angegeben werden.

Die Ankündigung folgt auf das Urteil des Oberen Gerichtshofs vom 24. Juni, in dem die Grundsatzentscheidung von 1973 aufgehoben wurde. Roe vs. Wade hatte fast 50 Jahre das Recht auf Abtreibung in den USA festgeschrieben, mit dem Urteil hatte der Gerichtshof die Abtreibungsregelungen wieder in die Hände der einzelnen Bundesstaaten gelegt.

Ein untergeordnetes Bundesberufungsgericht hatte am 20. Juli entschieden, dass in Georgia das sogenannte Herzschlag-Gesetz in Kraft treten kann. Dieses verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist – das kann bereits nach der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein, noch bevor viele Frauen überhaupt wissen, dass sie schwanger sind. In Fällen von Vergewaltigungen und Inzest sind Ausnahmen von dem Gesetz möglich, sofern diese bei der Polizei angezeigt wurden.