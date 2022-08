Stimme von Kamala Harris rettet Bidens Klima- und Sozialpaket

Vizepräsidentin gab entscheidende Stimme ab

Demokraten und Republikaner stellen jeweils 50 Senatoren, bei einem Patt gibt Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Rolle als Senatspräsidentin mit ihrer Stimme den Ausschlag. Für das Klima- und Sozialpaket stimmten am Sonntag alle Demokraten plus Harris, so dass es trotz der geschlossenen Ablehnung der republikanischen Senatoren verabschiedet werden konnte.

Biden zeigte sich erfreut über den Beschluss. "Er erforderte viele Kompromisse", erklärte der Präsident. "Das ist bei wichtigen Dingen fast immer so." Nun müsse auch das Repräsentantenhaus das Gesetzespaket "so schnell wie möglich verabschieden", forderte der Präsident. Er freue sich schon darauf, es durch seine Unterschrift in Kraft zu setzen.

Republikaner kritisieren Gesetz

Nach der Zustimmung des Senats geht das Gesetzespaket kommende Woche zurück ins Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine knappe Mehrheit haben. Wenige Monate vor den Kongress-Zwischenwahlen im November wäre eine Verabschiedung des Gesetzes auch in seiner abgespeckten Variante ein großer Erfolg für den Präsidenten und seine Partei.