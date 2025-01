Baumann bezeichnete das Abstimmungsergebnis als "wahrlich historischen Moment". Nun sei das Ende der "rot-grünen Dominanz" in Deutschland gekommen. "Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt etwas Neues. Und das führen wir an", sagt der AfD-Politiker. Und in einer weiteren Spitze in Richtung CDU sagte er: "Sie können folgen, Herr Merz, wenn Sie noch die Kraft dazu haben."