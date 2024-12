Aktualisiert am 29.12.2024 - 23:55 Uhr

Rosalynn Carter an der Seite ihres Mannes (Archivbild): Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war im September 2023. (Quelle: IMAGO/Ben Gray/imago)

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er sei am Sonntag friedlich in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia eingeschlafen, teilte seine Stiftung mit. Carter wurde 100 Jahre alt.