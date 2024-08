"Ein wahrer Komplott" Trumps neues Buch: Erste Details werden bekannt Von t-online , pb 30.08.2024 - 01:27 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan am Donnerstag. (Quelle: TrumpPaul Sancya/AP/dpa) Kopiert News folgen

Was in den sozialen Medien passiert, spielt im US-Wahlkampf eine wichtige Rolle. In einem bald erscheinenden Buch droht Trump nun offenbar dem Facebook-Gründer Zuckerberg.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Meta-Chef Mark Zuckerberg mit einem "Leben im Gefängnis" gedroht, sollten dessen Social-Media-Plattformen, darunter Facebook und Instagram, die US-Wahlen im Herbst beeinflussen. Das berichten unter anderem "Politico" und der "Telegraph" am Donnerstag.

In dem als Couchtischbuch (im Englischen auch als "coffee table book" bekannt) konzipierten Werk ist demnach auch ein undatiertes Foto abgedruckt, das Trump und Zuckerberg im Weißen Haus zeigt. Darunter schreibt der Ex-Präsident über Zuckerbergs Besuch im Weißen Haus: "Er brachte seine sehr nette Frau zum Abendessen mit, war so nett, wie man nur sein kann, während er die ganze Zeit plante, beschämende 'lock boxes' zu installieren – in einem wahren Komplott gegen den Präsidenten."

Trump bezieht sich dabei auf eine Spende von 400 Millionen US-Dollar, die Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan während der Wahl 2020 zur Finanzierung der Wahlinfrastruktur tätigten – für den Republikaner eine unzulässige Einflussnahme in den Wahlablauf.

Laut der Nachrichtenagentur AP verteidigt Trump in dem Buch auch sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin 2018 in Helsinki. Unter den zahlreichen Fotos soll auch ein Bild von Trumps Treffen mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel sein.

Zuckerberg verzichtet auf Spenden im US-Wahlkampf

Kürzlich hatte Zuckerberg angekündigt, sich im laufenden US-Wahlkampf neutral verhalten zu wollen. Anders als 2020 will er dieses Mal auch keine Spenden tätigen. Gleichzeitig übte der Meta-Chef scharfe Kritik am amtierenden Präsidenten Joe Biden. In einem Brief an den US-Kongress warf Zuckerberg der Biden-Regierung vor, während der Corona-Pandemie Druck auf Zuckerbergs Teams ausgeübt zu haben, um bestimmte Inhalte zu zensieren.