New Orleans und Las Vegas: Zwei Anschläge erschüttern die USA kurz vor Trumps zweiter Amtseinführung. Der künftige Präsident will bereits alle Antworten kennen – und sie verheißen nichts Gutes für das Land.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die tödliche Auto-Attacke in der Neujahrsnacht in New Orleans versetzt die USA in politische Unruhe. Dutzende Menschen wurden bei dem Anschlag getötet oder verletzt. Hinzu kommen die bislang noch ungeklärten Hintergründe der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump-Hotel in Las Vegas.

Die Ermittlungen der obersten amerikanischen Strafverfolgungsbehörde FBI dauern an, und es gibt bislang keine Belege für einen direkten Zusammenhang der beiden Anschläge. Aber vor allem die Terrorfahrt von New Orleans hat bereits jetzt eine breite Diskussion über die nationale Sicherheit, die Führungsstärke von Präsident Joe Biden und den allgemeinen Zustand des Landes ausgelöst.

Im Zentrum der Debatte steht der gewählte nächste US-Präsident Donald Trump. Der noch amtierende Joe Biden rief in einer Ansprache an die Nation zur Einheit und Besonnenheit auf. Sein baldiger Nachfolger hingegen nutzt die Gelegenheit, um eine Rhetorik zu verstärken, die schon in seinem vergangenen Wahlkampf die Regel war. Trumps Reaktionen zeichnen ein düsteres Bild des aktuellen Amerikas unter Biden.

Weil Trump bis zur Amtsübergabe am 20. Januar die offizielle Bühne des Weißen Hauses verwehrt bleibt, bedient er sich seines Lieblingsinstruments, dem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social:

Schon wenige Stunden nach den ersten Meldungen der Terrorfahrt von New Orleans schrieb Trump in einem ersten Beitrag: "Unsere Herzen sind bei all den unschuldigen Opfern und ihren Angehörigen, einschließlich der mutigen Beamten des New Orleans Police Department." Doch schnell lenkte er schon dort die Aufmerksamkeit auf seine Analyse der aktuellen amerikanischen Einwanderungspolitik. Trump behauptete: "Als ich sagte, dass die Kriminellen, die hereinkommen, weitaus schlimmer sind als die Kriminellen, die wir bereits im Land haben, wurde diese Aussage von den Demokraten und den Fake News ständig bestritten, aber sie hat sich als wahr herausgestellt."

Ohne Kenntnis jeglicher Ermittlungsergebnisse nutzte Trump damit schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Gelegenheit, um seine Einwanderungsagenda zu untermauern und die seines amtierenden Vorgängers, der Demokraten und eine angebliche Agenda vieler Medien zu diskreditieren.

Trumps Lust an der Dystopie

Kurz darauf erklärte das FBI, dass es sich bei dem mutmaßlichen und getöteten Täter um den 42 Jahre alten Shamsud-Din Jabbar handelt und damit um einen in den USA geborenen Staatsbürger aus dem Bundesstaat Texas. Trotz der inzwischen längst öffentlichen offiziellen Informationen verfasste Trump daraufhin einen zweiten Beitrag. Darin verschärfte Trump seine Rhetorik noch und machte Bidens "offene Grenzen" sowie die Korruption und Unfähigkeit von Strafverfolgungsbehörden verantwortlich für das Attentat in New Orleans. Er schrieb: "Das DOJ [US-Justizministerium], das FBI und demokratische Staats- und Lokalstaatsanwälte haben ihren Job nicht gemacht … Die USA zerbrechen – eine gewaltsame Erosion von Sicherheit, nationaler Sicherheit und Demokratie findet im ganzen Land statt."

Trump zeichnet damit weiter sein dystopisches Bild der Realität in einem Amerika unter Joe Biden. Zwar handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand bei der Terrorfahrt von New Orleans tatsächlich um einen islamistisch motivierten Anschlag. Angesichts der hohen Opferzahl ist es nach dem 11. September 2001 und dem Anschlag auf den Nachtclub "Pulse" in Orlando im Jahr 2016 die bislang tödlichste islamistische Attacke in der Geschichte der USA.