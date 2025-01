Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Während Israel und die Hamas endlich eine Waffenruhe vereinbaren, tobt in den USA ein politischer Kampf. Wer ist für den Durchbruch verantwortlich: Joe Biden oder Donald Trump?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als am Mittwochabend die seit Monaten herbeigesehnte Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas verkündet wurde, war in Washington eine hitzige Debatte bereits in voller Fahrt.

In der Region steht zwar nun tatsächlich ein vollständiger, schrittweiser Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen bevor. Die Hamas soll 33 israelische Gefangenen, tot oder lebendig übergeben. Im Austausch wiederum für 1.000 palästinensische Gefangene, die Israel freilassen will. Noch immer aber soll es auch ungelöste Klauseln geben, etwa in Bezug auf die Öffnung des Grenzübergangs Rafah. In Kraft treten soll das Abkommen am Sonntag, also noch vor Trumps Amtsübernahme.

Während also noch immer vieles ungelöst scheint, beanspruchen sowohl die scheidende Biden-Regierung als auch die kommende Regierung Trump diesen Durchbruch und Verhandlungserfolg für sich. Beide Seiten präsentieren das Ergebnis als Beispiel für ihren jeweils erfolgreichen und vorgeblich so anderen Führungsstil.

Während das unermessliche Leid der verbleibenden israelischen Geiseln und der palästinensischen Zivilisten noch immer kein definitives Ende gefunden hat, tobt in den USA der Kampf darüber, wem dieser Erfolg zu verdanken ist. Joe Biden möchte seine Regierung als stabilisierende Kraft in der internationalen Politik darstellen. Es geht ihm insbesondere um sein belastetes außenpolitisches Vermächtnis. (Mehr dazu können Sie hier lesen)

Donald Trump hingegen behauptet weiterhin, Bidens Präsidentschaft habe die Welt überhaupt erst ins Chaos gestürzt und an den Rand eines Dritten Weltkriegs gebracht. Trump möchte sich im Gegensatz dazu als der große Dealmaker und Friedensbringer darstellen und damit eines seiner Wahlversprechen einlösen.

Bidens diplomatische Vorarbeit

Was unbestreitbar ist: Die Biden-Regierung hat sich seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 intensiv und über Monate hinweg mit diesem scheinbar unlösbaren Konflikt befasst. John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, hob die Rolle des Präsidenten bei einer Pressekonferenz an diesem Dienstag darum auch deutlich hervor:

"Wir stehen heute hier, weil die Hamas unter Druck geraten ist", sagte Kirby. Und dieser Druck sei entstanden "durch die Vereinigten Staaten unter Joe Biden, der einen Waffenstillstand zwischen Israel vermittelt hat". Kirby betonte, die Grundlage für die jetzige Vereinbarung sei so "über viele Monate hinweg" geschaffen worden. US-Unterhändler hätten unermüdlich daran gearbeitet, Fortschritte zu erzielen.

Auch Außenminister Antony Blinken lobte die Rolle von Biden und erklärte, der bevorstehende Waffenstillstand sei ein Ergebnis der umfassenden Nahost-Strategie der Regierung. "Dies spiegelt unseren Ansatz wider, die Beziehungen zu Verbündeten zu stärken und gleichzeitig Wege zum Frieden zu suchen", sagte Blinken.

Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, ergänzte: "Es gibt eine echte Möglichkeit, Frieden zu erreichen, weil wir über die gesamte Amtszeit hinweg diplomatische Bemühungen aufrechterhalten haben."

In einer Fernsehansprache sagte US-Präsident Joe Biden: "Ich habe in meiner Diplomatie nie nachgelassen, um dies zu erreichen." Bald werde er noch mehr darüber sagen. "Im Moment bin ich hocherfreut, dass die Geiseln wieder mit ihren Familien vereint werden." Um 20 Uhr Ortszeit hält Biden seine Abschiedsrede an die Nation, in der er diesen Erfolg erneut erwähnen wird.

Trumps Perspektive: Stärke und Schnelligkeit

Donald Trump hingegen sieht die Waffenstillstandsvereinbarung als Ergebnis seines Wahlsiegs. Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb er, kaum war die Nachricht in der Welt: "Dieses epische Waffenstillstandsabkommen konnte nur dank unseres historischen Sieges im November erreicht werden. Denn das zeigte der Welt, dass meine Regierung Frieden anstrebt und Vereinbarungen trifft, um die Sicherheit der Amerikaner und unserer Verbündeten zu gewährleisten."