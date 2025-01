Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wenige Tage vor Donald Trumps Machtübernahme beendet Joe Biden seine letzte Amtswoche voller Gesten. Es geht um sein letztes Vermächtnis – doch seine Außenpolitik wird zwiespältig beurteilt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die letzte Amtswoche von US-Präsident Joe Biden ist angebrochen, und sie ist voller Symbolik. Obwohl der 82-Jährige spätestens seit seinem Rückzug aus dem Wahlkampf im vergangenen Jahr politisch als lame duck (lahme Ente) gilt, sollen ihn diese verbleibenden Tage noch einmal als mächtigen Amtsinhaber erscheinen lassen. Es geht immerhin um sein politisches Vermächtnis.

Per Erklärung verkündete der Commander-in-Chief am Montag darum, welche Namen zwei neue, nuklearbetriebene Flugzeugträger der amerikanischen Marine erhalten sollen. Nach dem Willen des scheidenden Demokraten im Weißen Haus sollen sie nach Fertigstellung als "USS William J. Clinton und USS George W. Bush" zu Wasser gelassen werden. Laut Planung soll das im Jahr 2034 geschehen.

"Als ich Bill und George die Nachricht persönlich überbrachte, waren sie zutiefst gerührt", schrieb Biden in seiner offiziellen Mitteilung. Denn wie er selbst wüssten beide aus erster Hand, welche Verantwortung das Amt des Oberbefehlshabers mit sich bringe. Flugzeugträger werden traditionell immer wieder nach ehemaligen US-Präsidenten benannt. So existieren unter anderem bereits die U.S.S George H.W. Bush, U.S.S. Ronald Reagan oder die U.S.S. Gerald R. Ford. Nach dem kürzlich verstorbenen Jimmy Carter hatte Biden hingegen ein neues, ebenfalls nuklearbetriebenes Spionage-U-Boot benannt.

Joe Biden und die chaotische Weltlage

Bevor Joe Biden am Mittwoch seine große Abschiedsrede an die Nation hält, steht seine letzte Amtswoche im Zeichen der Außen- und Sicherheitspolitik. So fuhr der Präsident am Montag auch ins State Department, dem amerikanischen Außenministerium. Mit einer kurzen Rede verabschiedete er sich dort von den insgesamt zehntausend Inlandsbeamten. Applaus brach auf, als Biden ans Mikrofon trat und sagte: "Als Putin in die Ukraine einmarschierte, dachte er, er würde Kiew innerhalb weniger Tage erobern. Aber die Wahrheit ist, dass ich seit Beginn des Krieges der Einzige bin, der im Zentrum Kiews stand, nicht er. Putin war nie dort."

Dieser letzte Auftritt und der Applaus hatten etwas Trotziges. Denn in den vergangenen vier Jahren stand das US-Außenministerium und Bidens Außen- und Sicherheitspolitik oft in der Kritik. Kein anderes Ministerium war in dieser Amtszeit so sehr gefordert. Alles musste hier koordiniert werden – vom Afghanistan-Abzug über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bis hin zum Terror von Hamas, Hisbollah und Iran gegen Israel sowie dessen Krieg im Gazastreifen. Dazu kam der Diplomatie-Marathon bei den Vereinten Nationen. Und immer wieder geschahen auch Fehler.

Der öffentliche Druck nahm in dieser Zeit immer weiter zu. Denn trotz einiger außenpolitischer Erfolge waren es vielfach die Misserfolge, die bis heute einen Schatten auf Bidens Präsidentschaft werfen. Zwar hat der einstige Vize-Präsident von Barack Obama in seiner eigenen Amtszeit eine tiefe Sehnsucht der Amerikaner erfüllt: US-Soldaten zogen nach zwei Jahrzehnten Krieg vom Hindukusch ab. Doch das tödliche Chaos bei der Machtübergabe an die Taliban in Kabul in Afghanistan schockte die Welt. 13 Soldaten starben dabei, und die größte militärische Supermacht war einmal mehr in ihrer Geschichte blamiert.

Putin gebremst, aber nicht verhindert