Ein Trump-Anhänger läuft durch Washington (Archivbild): Am 20. Januar findet in der US-Hauptstadt die Amtseinführung von Donald Trump statt. (Quelle: Marko Djurica/reuters)

Am Montag wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Rund um den Termin gibt es viel Trubel in Washington. Einige deutsche Sender zeigen die Zeremonie live.

Es ist das politische Großereignis des Jahres in den USA: Zweieinhalb Monate nach der Präsidentschaftswahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Noch-Amtsinhaber Joe Biden übergibt dann an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte. Trump hatte damals an Bidens Amtseinführung nicht teilgenommen. Biden dagegen hält sich an die üblichen Gepflogenheiten und wird dabei sein.