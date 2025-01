AfD-Co-Chef Tino Chrupalla musste in Washington , D.C. eine Enttäuschung erleben. Der rechtspopulistische Bundespolitiker war nach Amerika gereist, um dort der Amtseinführung Donald Trumps beizuwohnen. In seiner Reise nach Washington sah Chrupalla eine Gelegenheit, um politische und wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen und AfD-Positionen gegenüber der neuen US-Führung deutlich zu machen, wie er im ZDF-"Morgenmagazin" sagte.

Doch dann erfuhr der AfD-Co-Chef, dass er nicht direkt bei der Inauguration anwesend sein konnte. Die Zeremonie war wegen der Eiseskälte in der US-Hauptstadt von einem Außengelände an der Westseite des Kapitols ins Innere des Parlaments verlegt. Der deutsche Rechtspopulist bekam laut Informationen der "Bild"-Zeitung dann die Information, dass sein Ticket zur Inauguration nicht länger gültig sei und er der Zeremonie lediglich in der Capital-One-Arena beiwohnen könne. Dort waren auch Tausende andere Trump-Anhänger untergebracht, die ihrem Idol zujubelten.

In der Arena konnte Chrupalla die Amtseinführung Trumps dann auf einem Videowürfel verfolgen. Das Ticket zur ursprünglichen Inauguration sollten die Gäste, die nicht direkt bei der Zeremonie dabei sein konnten, stattdessen als "Souvenir" betrachten, wie es laut "Bild" in einer E-Mail des Trump-Teams hieß.

Auch andere AfD-Politiker nach Washington gereist

In wesentlichen Fragen vertritt die AfD zur US-Politik gegensätzliche Positionen: So ist sie für eine Reparatur und Inbetriebnahme der Nord Stream-Gasleitungen in der Ostsee und für eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen aus Russland und lehnt die Stationierung von US-Raketen in Deutschland ab.