Donald Trump nutzte sein erstes Interview nach der Amtseinführung als Bühne für bekannte Narrative und bizarre Behauptungen. Bei seinem Lieblingssender Fox News stieß er zudem eine indirekte, aber kalkuliere Drohung aus.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Für sein erstes Interview, zwei Tage nach der Vereidigung als 47. Präsident der Vereinigten Staaten hatte Donald Trump seinen langjährigen Freund, den Fox-News-Moderator Sean Hannity ausgewählt. Von vornherein war also klar, dass das aufgezeichnete und um 21 Uhr Ortszeit ausgestrahlte Gespräch genau nach Trumps Geschmack verlaufen würde:

Mit Sean Hannity, einem der treuesten Trump-Moderatoren bei Fox News, konnte er ohne Probleme haltlose Behauptungen aufstellen und bei den wenigen heiklen Fragen trotzdem ausweichen und politische Angriffe zur Primetime gut platzieren.

Der absurde Gefängnis-Moment

Gleich am Anfang wiederholte Trump seine längst bekannte, nicht belegte Behauptung, ausländische Regierungen aus aller Welt würden "ihre Gefängnisse leeren" und die Insassen von Psychiatrien über die Grenze in die USA schicken. Trump sagte wörtlich: "Wir haben Mörder in unserem Land, Zehntausende." Wie immer hob er besonders Venezuela hervor. Trump behauptete aber auch: "Der Kongo hat seine Gefängnisse in den Vereinigten Staaten entleert."

Diese Anschuldigungen hatte er schon bei jedem seiner Wahlkampfauftritte verbreitet. Systematische Bemühungen anderer Nationen, Gefangene oder psychisch Kranke in die USA zu schicken, bleiben eine reine Erfindung – auch wenn Trump diese Behauptungen nun nicht mehr als Wahlkämpfer, sondern als 47. Präsident der USA aufstellt.

Es ist nicht ohne Ironie, dass es jetzt ausgerechnet Trump ist, der Gefängnisse leert und Insassen einfach laufen lässt. An seinem ersten Tag im Amt hatte er rund 1.500 Personen begnadigt, die an den Ereignissen vom 6. Januar beteiligt waren. Viele hatten wegen gewalttätiger Delikte, darunter Angriffe auf Polizeibeamte, harte Urteile erhalten. Einige sollten sogar Haftstrafen von bis zu 22 Jahren absitzen.

Um die am 6. Januar beteiligten Straftäter ging es dann auch in dem einzigen Moment, in dem der Moderator Sean Hannity ein wenig nachhakte. Er wollte von Trump wissen, warum er sogar Menschen begnadigt hatte, die beim Sturm auf das Kapitol Polizisten attackiert hatten. Trump wich sofort aus: "In Philadelphia gibt es Mörder, die nicht einmal bestraft werden", behauptete er.

Als Hannity noch einmal nachfragte, schlug Trump den nächsten Haken und argumentierte nun, die Inhaftierten hätten bereits "schrecklich genug gelitten". Sie seien immerhin "schon dreieinhalb Jahre dort", sagte Trump. Und sie würden "so schlecht behandelt, wie niemand zuvor jemals so schlecht behandelt wurde." Für Trump sind die Kapitol-Stürmer "Patrioten", die gegen eine "manipulierte Wahl" protestiert hatten. Das machte er erneut deutlich. Und: "Man sollte ja protestieren dürfen, oder?", fragte Trump noch. Dazu fiel Hannity dann offenbar nichts mehr ein.

Waldbrände in Kalifornien und Angriffe auf Newsom

Viel Raum nahm im Interview dann Trumps Kritik an Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom ein. Er machte den Demokraten für die Waldbrandkrise im Bundesstaat verantwortlich und wiederholte seine altbekannte Behauptung, Kalifornien verschwende absichtlich Wasser. "Sie leiten Millionen Gallonen von Wasser in den Pazifik. Das sind wie zwei Gläser Wasser für den Pazifik", behauptete Trump. Dazu kritisierte er das Waldmanagement des Bundesstaates: "Sie reinigen die Waldböden nicht."