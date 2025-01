"Das ist doch Wahnsinn" Bill Gates kritisiert Elon Musk scharf

Bill Gates (Archivbild): "Es ist wirklich wahnsinnig, dass er die politische Situation in Ländern destabilisieren kann", sagt der Microsoft-Gründer über Elon Musk. (Quelle: IMAGO/Michael Brochstein / SOPA Images/imago)

Tech-Milliardär Elon Musk hat zuletzt mit allerlei Aktionen und Aussagen die internationale Politik durcheinandergewirbelt. Bill Gates hält das für "wahnsinnig".

Der Microsoft-Gründer Bill Gates kritisiert den Tech-Milliardär Elon Musk scharf für dessen Einmischung in die Politik anderer Länder. "Ich dachte, die Spielregeln wären so, dass man eine begrenzte Anzahl von Dingen auswählt, über die man sich äußert und sich auf ein paar kritische Dinge konzentriert, anstatt den Leuten zu sagen, wen sie wählen sollen", sagte Gates im Gespräch mit der britischen "Times". Gates selbst ist über die "Bill & Melinda Gates Foundation" vor allem in der Gesundheitspolitik und als Philanthrop aktiv.

Dennoch will er sich nicht mit Musk vergleichen lassen und sagt, dass er und Musk "ultra-unterschiedlich" seien. "Es ist wirklich wahnsinnig, dass er die politische Situation in Ländern destabilisieren kann", so Gates. In den USA sei es Ausländern nicht erlaubt, Geld für politische Zwecke zu spenden. Gates empfiehlt anderen Ländern, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Gates: "Populistische Hetze"

Besonders Letzteres kritisiert Gates scharf: "Du willst den rechten Flügel fördern, sagst aber, dass Nigel Farage nicht rechts genug ist ... Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Du bist für die AfD [in Deutschland]." Musks Einmischung bezeichnet Gates als "populistische Hetze".

Musk: AfD-Anhänger sollen "stolz" sein, "Deutsche zu sein"

Musk löste derweil mit seinem Auftritt per Video beim AfD-Wahlkampfauftakt am Samstag international für Verwunderung und Empörung aus. Der Milliardär hatte die in Halle an der Saale versammelten AfD-Anhänger aufgefordert, "stolz" darauf zu sein, "Deutsche zu sein". "Ehrlich gesagt, ist der Fokus zu sehr auf die Schuld der Vergangenheit gerichtet, und das müssen wir hinter uns lassen", fügte er hinzu. Zudem schwärmte der Tech-Milliardär von der "deutschen Kultur", die "tausende Jahre" zurückreiche.