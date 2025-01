Trainer zählt Spieler erneut öffentlich an

Von t-online , cc 29.01.2025 - 02:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Robert Kennedy Jr. in einer U-Bahn in Washington,D.C. im Dezember 2024. (Quelle: Benoit Tessier/Reuters)

Robert F. Kennedy Jr. soll unter Trump das Gesundheitsministerium führen. Seine Cousine warnt nun mit drastischen Schilderungen vor ihm.

Die Cousine von Robert F. Kennedy Jr. ("RFK") hat den US-Senat eindringlich darum gebeten, ihren Verwandten nicht als Gesundheitsminister zu bestätigen. "Ihm fehlt jegliche relevante Erfahrung", schreibt Caroline Kennedy in einem Brief an die Parlamentskammer. Das Schreiben wurde unter anderem von der "New York Times" veröffentlicht.

Zudem teilte der Sohn von Caroline Kennedy – der Journalist und Autor Jack Schlossberg – ein Video, in dem die Diplomatin den Brief persönlich vorliest, um ihren Warnungen Nachdruck zu verleihen. "Bobby ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht", sagt die Tochter von John F. Kennedy darin. Ihr Cousin baue eine hörige Anhängerschaft auf, indem er die Verzweiflung von Eltern kranker Kinder ausnutze. So lasse er zwar seine eigenen Kinder impfen, rate anderen Eltern jedoch "heuchlerisch" davon ab, das Gleiche zu tun. "Ich fordere den Senat dringend auf, seine Nominierung abzulehnen."

Caroline Kennedy ist die Tochter des früheren Präsidenten "JFK", Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des ebenfalls ermordeten Senators Robert "Bobby" Kennedy. Die 67 Jahre alte Juristin diente den USA zwischen 2022 und 2024 als Botschafterin in Australien. Zuvor war sie während der Obama-Regierung schon als Botschafterin in Japan. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht. Caroline Kennedy verbrachte ihre frühe Kindheit zu weiten Teilen im Weißen Haus. Als ihr Vater am 22. November 1963 erschossen wurde, war sie fünf Jahre alt.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump will den früheren parteilosen Präsidentschaftsbewerber und bekennenden Impfgegner Robert F. Kennedy zum Chef des Gesundheitsministeriums machen – vorausgesetzt, der Senat bestätigt ihn. Kennedy war bei der Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat angetreten, zog jedoch seine aussichtslose Kandidatur zurück und schloss sich dem Lager des Republikaners an.

"Perverse Szene der Verzweiflung und Gewalt"

Der 71 Jahre alte Kennedy Jr. war früher Demokrat, entfernte sich jedoch zunehmend von der Partei. Er stand bereits zuvor in der Kritik, weil er seit Jahrzehnten schon Verschwörungstheorien verbreitet und auch Kontakte zu rechtsextremen Politikern pflegt. So behauptete er während der Coronakrise etwa, dass die Covid-Impfstoffe nur dazu dienten, die Menschen per Mikrochips fernzusteuern.

Auch brachte er die in den USA verbreiteten Amokläufe an Schulen in Zusammenhang mit Antidepressiva, die den Tätern verschrieben worden waren. Oder er leugnete, dass eine Infektion mit dem HI-Virus zur Immunkrankheit Aids führt – entgegen aller wissenschaftlichen Beweise.

In ihrem Brief bezeichnet Caroline Kennedy ihren Cousin als "Raubtier" und schilderte verstörende Vorfälle aus der familiären Vergangenheit. "Er genoss es, damit anzugeben, wie er Hühnerküken und Mäuse in den Mixer steckte, um seine Falken zu füttern – oft eine perverse Szene der Verzweiflung und Gewalt", schreibt sie.

Kennedy: "Schicksal und Leiden anderer sind im egal"

