Bei Staatsbesuchen sind Termine vor Reportern und Fotografen eigentlich eine Formsache. Es werden Hände geschüttelt, in die Kameras gelächelt und zwei, drei Fragen beantwortet. Dann zieht man sich zu Gesprächen zurück. Nicht so beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus: Knapp 50 Minuten dauerte das Zusammensitzen, fünf Minuten davon waren eine hitzige Diskussion, bis Selenskyj das Treffen verließ. Im Westen empörten sich Politiker, in Russland wurde gejubelt. Und in den USA klopften Trumps Republikaner dem Präsidenten auf die Schulter.