Das chinesische Außenministerium hat erklärt, sich auf jede Art des Krieges mit den USA einzulassen. "Wenn die USA einen Krieg wollen, sei es ein Zollkrieg, ein Handelskrieg oder irgendeine andere Art von Krieg, sind wir bereit, bis zum Ende zu kämpfen", heißt in einem X-Post des Ministeriumssprechers. Später postete auch die chinesische Botschaft in den USA diesen Satz.

Als Grund für die Zollerhöhungen hatte Trump die Fentanylkrise in den USA angegeben. In den USA sterben jährlich 75.000 Menschen an der tödlichen Droge. Oft wird die Substanz in China hergestellt.