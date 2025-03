Trump verglich dabei die Anti-Tesla-Demonstranten mit jenen, die Proteste an Schulen und Universitäten gegen Israel verursacht hätten. Der US-Präsident verwies auf eine umfassendere Agenda hin, die er in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen verfolgen würde.

Die Proteste und Musks Rolle

Die sogenannten #TeslaTakedown-Proteste, die sich gegen Tesla-Händler und Ladestationen richten, haben sich in mehreren US-Städten ausgebreitet. Die Bewegung gewinnt zunehmend an Bedeutung und spiegelt die wachsende Kritik an Elon Musk wider. Tesla kämpft längst nicht mehr nur mit finanziellen Rückschlägen, sondern insbesondere mit einem zunehmenden Imageschaden.

Hintergrund der landesweiten Proteste, die auch in Europa zunehmen, ist die zunehmende Kritik an Musks direktem Einfluss auf Politik und Wirtschaft, insbesondere an seiner engen Verbindung zur Trump-Regierung. Als informeller Berater des Präsidenten steht Musk wegen seiner radikalen Maßnahmen, der Unterstützung für Trumps Politik, provokativen Äußerungen und wegen zahlreicher Interessenkonflikte am Pranger.