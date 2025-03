Bezüglich der Wirtschaft sieht es demnach noch schlechter aus: 48 Prozent der Befragten geben an, Trumps Umgang mit der Wirtschaft abzulehnen, während nur 37 Prozent mit seiner Politik einverstanden sind. Die chaotische Umstrukturierung der Bundesregierung unter Elon Musks Department of Government Efficiency (Doge) hat offensichtlich sogar einige von Trumps treuesten Anhängern verprellt.

Ein Beispiel sind etwa Bauern im mittleren Westen, die ihre Produkte über die Entwicklungshilfeorganisation USAID in alle Welt verkaufen konnten. Außerdem stoßen drastische Kürzungsvorschläge für die Gesundheitshilfe Medicaid – von der mehr als 70 Millionen Amerikaner betroffen wären – auf parteiübergreifenden Widerstand. Versuche der Republikaner, diese Kürzungen als "notwendige Reformen" darzustellen, erweisen sich zunehmend als unpopulär. Das bekommen insbesondere republikanische Abgeordnete in ihren Wahlkreisen zu spüren.

Eine gute Nachricht für Donald Trump kam ausgerechnet von einem, den er am schärfsten kritisiert. Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, merkte an, man müsse sich trotz der negativen Entwicklungen noch keine Sorgen machen. "Trotz des erhöhten Maßes an Unsicherheit befindet sich die US-Wirtschaft weiterhin in einer guten Lage", sagte Powell vergangene Woche. Die aktuellen Indikatoren seien bisher nicht ausreichend, um ernsthaft zu befürchten, dass der reale Konsum, der rund zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaft antreibt, einfach so versiegen werde.