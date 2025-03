Der US-Präsident will den Krieg in der Ukraine beenden und den Nahostkonflikt befrieden. Dahinter steckt wohl auch eine Fehde mit einem Ex-Präsidenten.

Für seine Anhänger ist das ein Beleg für die vermeintliche Voreingenommenheit der Vergabekommission, auch wenn sie weiter an seine Auszeichnung glauben. Der Republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Darrell Issa, kündigte jüngst an, Trump für die Auszeichnung erneut zu nominieren. Mike Waltz glaubt, dass der Gewinn des Preises nur eine Frage der Zeit ist: "Am Ende wird der Nobelpreis neben dem Namen von Donald J. Trump stehen", sagte zuletzt der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung.

"Eigener Ruhm"

Der ehemalige und erneut amtierende US-Präsident hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er die prestigeträchtige Auszeichnung verdient habe. Doch warum ist ihm dieser Preis so wichtig?

Ein tatsächliches Interesse an mehr Frieden auf der Welt ist laut John Bolton nicht Trumps Haupttriebfeder, wenn es um den Preis geht. "Was Trump fasziniert, ist sein eigener Ruhm", sagte Bolton kürzlich in einem Interview dem Magazin "Stern". Bolton war in der ersten Amtszeit des Präsidenten zeitweise Nationaler Sicherheitsberater der US-Regierung, hatte sich aber mit Trump überworfen.