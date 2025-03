Autobauer Tesla schreibt Brandbrief an Trump-Regierung

Strafzölle der USA könnten amerikanischen Autobauern zu schaffen machen. Tesla hat jetzt die US-Regierung in einem Brief gewarnt.

Der US-Autobauer Tesla warnt vor möglichen Vergeltungszöllen gegen den E-Autobauer als Reaktion auf die Politik von US-Präsident Donald Trump . "US-Exporteure sind von Natur aus unverhältnismäßigen Auswirkungen ausgesetzt, wenn andere Länder auf US-Handelsmaßnahmen reagieren", schreibt Tesla an das Büro des US-Handelsbeauftragten. Der Brief habe nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters das Logo des Unternehmens, aber keine Unterschrift. Tesla wird von Elon Musk geführt, der auch als Berater des US-Präsidenten fungiert und dabei helfen soll, die Staatsausgaben massiv zu senken

In dem Brief wird erklärt, welche Auswirkungen der Handelsstreit auf die amerikanischen Autobauer hat. "Zum Beispiel haben frühere US-Handelsmaßnahmen zu sofortigen Reaktionen der betroffenen Länder geführt, einschließlich erhöhter Zölle auf in diese Länder importierte Elektrofahrzeuge." Als amerikanischer Hersteller und Exporteur fordere Tesla den Handelsbeauftragten auf, die nachgelagerten Auswirkungen bestimmter vorgeschlagener Maßnahmen zur Bekämpfung unfairer Handelspraktiken zu berücksichtigen.