US-Präsident Donald Trump will nach eigener Aussage zwei neue nationale Gedenktage zur Erinnerung an die Siege im Ersten und Zweiten Weltkrieg ausrufen. "Ich benenne hiermit den 8. Mai in Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg und den 11. November in Tag des Sieges im Ersten Weltkrieg um", schrieb Trump am Donnerstag (Ortszeit) auf seinem Onlinedienst Truth Social . Das Weiße Haus veröffentlichte allerdings bislang kein Dokument, das eine Umbenennung vorsieht.

In Europa wird der 8. Mai bereits als Tag der Befreiung gefeiert – in Erinnerung an die Kapitulation Nazi-Deutschlands gegenüber den Streitkräften der Alliierten und der Sowjetunion im Jahr 1945. Diese markierte das Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Kontinent. In ehemaligen Sowjetrepubliken wird der Tag am 9. Mai begangen. In den USA finden am 8. Mai zwar Gedenkveranstaltungen statt – das Datum hat bislang aber deutlich weniger Bedeutung als in europäischen Staaten.