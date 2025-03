Ab Sonntag: Weitere Gespräche in Saudi-Arabien geplant

Am Dienstag hatten Trump und Putin per Telefon ein Ende des seit über drei Jahren dauernden Ukrainekriegs diskutiert. Dabei sei es auch um eine begrenzte Waffenruhe gegangen. Technische Details sollen bei einem weiteren Treffen am Sonntag in Saudi-Arabien besprochen werden.