Mitarbeiter der Trump-Regierung haben versehentlich hochsensible Informationen geteilt. Alle Entwicklungen der US-Politik im Newsblog.

Nach Sicherheitspanne: Trump-Berater Waltz übernimmt "volle Verantwortung"

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, übernimmt nach eigenen Angaben die "volle Verantwortung" für das versehentliche Teilen von Angriffsplänen des US-Militärs in einer Chatgruppe mit einem Journalisten. "Ich übernehme die volle Verantwortung", sagte Waltz am Dienstag in seinem ersten Interview seit Bekanntwerden der Vorfälle im Sender Fox News. "Ich habe diese Gruppe gegründet."

Waltz ließ zudem durchblicken, dass die Nummer des Journalisten möglicherweise in seinem Telefon gespeichert sei, weil er gedacht habe, es sei die Nummer von jemand anderem. Er kenne "The Atlantic"-Chefredakteur Jeffrey Goldberg, der den Vorfall am Montag öffentlich gemacht hatte, nicht persönlich.

Trump bezeichnet Europäer als "Schmarotzer"

US-Präsident Donald Trump hat die Europäer als "Schmarotzer" bezeichnet. Auf die Frage eines Journalisten, ob er eine Aussage in einem geheimen Gruppenchat teile, wonach die Europäer schmarotzten, sagte Trump: "Wollen Sie wirklich eine Antwort?". Dann fuhr er fort: "Ja, ich denke, sie haben schmarotzt. Die Europäische Union war absolut schrecklich zu uns im Handel, schrecklich." Eine neue Runde von Gesprächen zwischen Vertretern der EU und der USA zu den angedrohten Zöllen von Trump ist indes mit unklarem Ergebnis zu Ende gegangen.

Trump will Regeln für US-Wahlen verschärfen

Bis heute erkennt Donald Trump seine Wahlniederlage 2020 gegen Joe Biden nicht an. Nun will er mit einer weitreichenden Anordnung die Regeln für die Stimmabgabe in den Vereinigten Staaten deutlich verschärfen. In einem neuen Dekret wies der Republikaner mehrere Bundesbehörden an, Maßnahmen zu ergreifen, die auf eine restriktivere Handhabung von Wählerregistrierung, Briefwahl und Wahlüberwachung abzielen. Als Vorbild für verlässlichere Wahlregeln wird neben anderen Ländern auch Deutschland genannt.

Zunächst sollte nur Second Lady Usha Vance nach Grönland reisen. Doch nun kündigt Vizepräsident J. D. Vance an, seine Frau begleiten zu wollen. Aus Dänemark kommt scharfe Kritik.

Donald Trump stört sich an seinem Porträt im Kapitol von Colorado. Er teilt gegen das Werk und den Gouverneur aus – und bekommt nun seinen Willen.

Der Skandal um den ungeschützten Chat hochrangiger Regierungsmitglieder über sensible Militäroperationen zeigt: Die USA verkommen zu einer Supermacht der Dilettanten. Das ist hochgefährlich – auch für Europa, mein US-Korrespondent Bastian Brauns.

Ein brisanter Vorfall im Weißen Haus: Während US-Beamte Luftangriffe im Jemen besprechen, liest der Journalist Jeffrey Goldberg alles mit. Wer ist der Mann? Lesen Sie hier das Porträt.

US-Präsident Donald hat das versehentliche Teilen von Angriffsplänen des US-Militärs in einer Chatgruppe mit einem Journalisten als "Ausrutscher" abgetan. Es sei für seine Regierung "der einzige Ausrutscher in zwei Monaten", der sich "als nicht schwerwiegend" herausgestellt habe, sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem US-Sender NBC.

Vance: "Ich hasse es, Europa aus der Patsche helfen zu müssen"

In der geheimen Chatgruppe, in der hochrangige Politiker die Bombardierung der Huthis im Jemen besprochen haben, hat sich Vizepräsident Vance abschätzig über Europa und über Präsident Trump geäußert. Weitere Details lesen Sie hier.

