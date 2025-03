Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Während Donald Trump und Elon Musk ihre Macht festigen, keimt in Amerikas Hinterland plötzlich Widerstand. Zehntausende folgen ausgerechnet dem 83-jährigen Bernie Sanders. Über das Entstehen einer Bewegung gegen Milliardäre.

Bastian Brauns berichtet aus Denver

Eigentlich spricht er wie immer. Doch seine Worte klingen in diesen Tagen wie ein hoffnungsvoller Schimmer. Die Schatten in Trumps Amerika breiten sich immer weiter aus. Doch mitten in Denver steht in der Nachmittagssonne Bernie Sanders auf einer kleinen Bühne im Civic Center Park. Hier, am Fuße der Rocky Mountains, haben sich mehr als 30.000 Menschen versammelt.

Die schlohweißen Haare des alten Mannes mit 83 Jahren wehen im Wind. Seit Jahrzehnten kämpft der linke amerikanische Senator ohne Parteizugehörigkeit einen ziemlich einsamen Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit in den USA. Im Angesicht der Milliardäre an der Macht scheint plötzlich seine Zeit gekommen. Bernie Sanders scheint es selbst schwer zu fallen, es zu glauben. Aber vor so vielen Menschen wie heute hat er noch nie gesprochen – auch nicht bei seinen Präsidentschaftskandidaturen.

"Ihr sendet eine ganz erhebliche Botschaft in die ganze Welt", ruft er und die Lautsprecher übertragen es in den ganzen Park. "Die ganze Welt schaut zu und will wissen, ob sich das amerikanische Volk gegen den Trumpismus, gegen die Oligarchie und den Autoritarismus wehren wird." Die Menschenmenge vor ihm ist so groß, dass sie nicht in den vorgesehenen, abgesperrten Bereich passt. Tausende stehen außerhalb und säumen die Stufen der umliegenden Gebäude.

In Wellen schallen ihm aus allen Richtungen die "Bernie, Bernie, Bernie"-Rufe entgegen. Das liberale Denver im Bundesstaat Colorado war für ihn schon immer ein Heimspiel. Und der erfahrene Politiker weiß, dass das nicht reichen wird. Mahnend ruft er zurück: "Nicht Bernie! Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ihr seid es!" Auf jeden Einzelnen komme es jetzt an. Denver, das kann nur ein Anfang sein.

Die Geburtsstunde einer Bewegung

Bernie Sanders will in diesen Tagen eine Bewegung schaffen. Dafür reist er seit Wochen ins amerikanische Hinterland, weit weg von der Hauptstadt Washington. Denver war bisher der Höhepunkt, aber auch in vielen Kleinstädten übersteigt die Anzahl der Menschen die Kapazitäten der gemieteten Hallen und Säle. Während den meisten Demokraten derzeit keine Rezepte einzufallen scheinen, hat der unabhängige Sanders schon kurz nachdem Donald Trump im Januar ins Weiße Haus eingezogen war, seinen Entschluss gefasst.

Er startete seine Tour im Bundesstaat Nebraska mit dem sperrigen Motto "Fighting Oligarchy". Doch was es bedeutet, scheinen immer mehr Menschen nach rund acht Wochen Trump-Regierung und harten Einschnitten zu begreifen: Der Kampf gegen Trump ist ein Kampf gegen die Reichsten der Reichen und ums eigene Portemonnaie. Wo Sanders anfänglich mit Hunderten rechnete, kommen inzwischen Tausende und Zehntausende. In Summe sind es Hunderttausende.

