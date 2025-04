Aktualisiert am 08.04.2025 - 18:22 Uhr

Trump: Deutschland macht jede Woche ein Kohlekraftwerk auf

US-Präsident Donald Trump sieht in Deutschland einen Boom der Kohle. In Deutschland werde jede Woche ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen, behauptete Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus.