Für US-Präsident Trump könnte im Juni ein lang gehegter Wunsch war werden. Seine Zölle verunsichern die US-Amerikaner. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zu Trumps Geburtstag soll es wohl eine Militärparade geben

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump plant laut Medienberichten eine große Militärparade durch die Hauptstadt Washington – an Trumps 79. Geburtstag am 14. Juni. Der Tag fällt zufällig mit dem 250. Jahrestag der US-Armee zusammen. Offizielle Anträge oder detaillierte Abstimmungen stehen den Berichten zufolge aber noch aus.

Beim Portal "The Hill" hieß es unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter, dass derzeit Planungen für die Parade laufen, die rund 6,4 Kilometer vom Pentagon in Arlington bis zum Weißen Haus führen soll. Ein Armeevertreter bestätigte "The Hill" zufolge die Streckenlänge – betonte aber, dass die Pläne noch nicht final beschlossen seien.

Bereits während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte Trump eine Militärparade nach französischem Vorbild angestrebt, das Vorhaben aber wegen geschätzter Kosten von etwa 84 Millionen Euro wieder verworfen. Damals äußerten auch lokale Behörden wie die Stadt Washington und das Verteidigungsministerium Bedenken – wegen möglicher Schäden an Straßen durch schwere Panzerfahrzeuge. Das Magazin "Newsweek" zitiert den früheren Luftwaffengeneral Michael Hayden aus dieser Zeit mit den Worten: "Das ist einfach nicht unser Stil. Wenn man weiß, wie mächtig man ist, muss man es nicht vorspielen."

Trump: "Es gibt keine Inflation!"

Donald Trump kommentierte am Montagmittag deutscher Zeit die wirtschaftliche Lage in den USA. Am Donnerstag und Freitag waren die Aktienmärkte nach Trumps Zoll-Ankündigung eingebrochen, auch für den Montag wird ein schwacher Start der US-Börsen erwartet.

Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social: "Ölpreise sind gesunken, Zinsen sind gesunken (die langsame Zentralbank sollte sie noch weiter senken), Lebensmittelpreise sind gesunken, es gibt keine Inflation!" Zentralbank-Chef Powell hatte zuvor erklärt, Trumps Zölle würden die Inflation wahrscheinlich anheizen.

Die "lange misshandelten" USA würden nun durch Zölle Milliarden Dollar von den "missbrauchenden Ländern" einnehmen. China habe sich entgegen seiner Drohungen für Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle entschieden. "Sie haben genug Geld damit gemacht, die guten alten USA auszunutzen!" Schuld daran sei nicht er, sondern "unsere vergangenen 'Anführer'".

Zweites Kind stirbt nach Masernausbruch in den USA

In den USA ist ein weiteres Kind nach einer Maserninfektion gestorben. Die Gesundheitsbehörde im Bundesstaat Texas teilte mit, das positiv auf Masern getestete Schulkind sei in ein Krankenhaus in Lubbock eingeliefert worden und bereits am Donnerstag an einem Lungenversagen infolge der Infektion gestorben. Das Kind sei nicht geimpft gewesen und habe keine bekannten Vorerkrankungen gehabt. Mehr dazu lesen Sie hier.

