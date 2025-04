Donald Trump: Der US-Präsident will direkt mit dem Iran über ein Atomabkommen verhandeln. (Quelle: Rebecca Blackwell/ap)

Noch am vergangenen Wochenende hatte der US-Präsident mit Bombardierungen gedroht. Jetzt spricht er sich für Verhandlungen aus.

Nach seinen Drohungen gegen Teheran hat US-Präsident Donald Trump für "direkte Verhandlungen" mit dem Iran über ein neues Atomabkommen plädiert. "Das geht schneller und man versteht die andere Seite viel besser, als wenn über Vermittler verhandelt wird", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten.