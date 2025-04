Donald Trump hat die globalisierte Weltordnung mittels zahlreicher Zölle erschüttert. Sein engster Berater will das wohl gerne wieder zurückdrehen.

Der Unternehmer äußerte sich am Samstag in einer Videobotschaft beim Parteitag der italienischen Lega in Florenz. Dort wurde er von Parteichef und Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini interviewt. Musk erklärte, er hoffe auf eine enge wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Europa und Nordamerika. Ziel müsse aus seiner Sicht eine "Null-Zoll-Situation zwischen Nordamerika und Europa" sein.