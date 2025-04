Vertreter der US-Effizienzbehörde Doge dürfen offenbar auf eine sensible Datensammlung des Justizministeriums zugreifen, die Informationen über Millionen von legalen und illegalen Einwanderern in den USA enthält. Dies berichtet die "Washington Post". Das System, bekannt als "Executive Office for Immigration Review’s Courts and Appeals System" (ECAS), speichert umfassende Daten zu Immigranten, einschließlich Namen, Adressen und Zeugenaussagen vor Einwanderungsgerichten.