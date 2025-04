Donald Trump: Der US-Präsident vertreibt viele Fanprodukte in seinem Onlineshop. (Quelle: Alex Brandon/ap)

Ist nach der zweiten Amtszeit Ende? Trump scherzt gerne darüber, dass er noch weitermachen will. Fanprodukte verkauft er dazu auch schon.

Donald Trump hat schon häufiger darüber gescherzt, dass seine aktuell zweite Amtszeit nicht seine letzte sein muss. Ein heikles Thema in den USA, denn die Präsidentschaft ist gesetzlich auf zwei Legislaturperioden beschränkt. Doch so leicht will der 78-Jährige das Thema offenbar nicht ruhen lassen.