Kurz vor VAE-Besuch Trump plant Wolkenkratzer in Dubai

Von t-online 30.04.2025 - 13:41 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trump Tower (Symbolbild): Ein weiteres Gebäude soll entstehen. (Quelle: IMAGO/Katie Godowski/imago)

Trump und seine Tower sind vor allem in New York nicht mehr zu übersehen. Weltweit stehen die Bauten seines Immobilienunternehmens. Jetzt plant seine Firma einen Tower in Dubai. Warum?

Donald Trump plant offenbar den Bau eines Trump towers in Dubai. Es soll das erste Trump Hotel in der emiratischen Metropole entstehen, kündigte sein Immobilienkonzern vor dem Besuch des US-Präsidenten an. Das Gebäude entsteht in Zusammenarbeit mit Dar Global. Das internationale Unternehmen mit Sitz in Dubai ist spezialisiert auf Luxusimmobilien für Superreiche.

Der in New York geborene US-Präsident baute sein Tower Imperium in seiner Geburtsstadt auf und realisierte allein dort zahlreiche Projekte. Dazu gehören der Trump Tower, der Trump World Tower, das Trump International Hotel, das Trump Building, der Trump Palace und noch einige mehr.

Aktuell führen Donald Trumps Sohn Eric und sein Bruder Donald Trump Jr. das Unternehmen ihres Vaters. Inzwischen realisiert das Unternehmen Apartmenthäuser in Südkorea, Golfplätze in Dubai und Weingüter in Virginia.

Eine Milliarde US-Dollar

Das neue Projekt des US-Unternehmens soll jetzt in Dubai errichtet werden, dort gibt es bereits einen Luxus Golf-Club, welcher 2017 von Donald Trumps Söhnen eingeweiht wurde. In der saudischen Küstenstadt Dschidda hatte die Entwicklungsfirma Dar Global vergangenes Jahr bereits den Bau eines Trump-Wolkenkratzers mit Kosten von 533 Millionen US-Dollar angekündigt sowie ein Wohnbauprojekt im Oman.

Jetzt kommt ein 80 Stockwerke hoher Wolkenkratzer dazu. Mit Kosten von rund einer Milliarde US-Dollar soll das Projekt in den nächsten fünf Jahren fertiggestellt werden.

Es ist laut Angaben der Trump Organisation die fünfte Zusammenarbeit des US-Unternehmens mit dem Unternehmen Dar Global. In der Pressemitteilung von Trumps Immobilienfirma heißt es: "Aufbauend auf dem Erfolg von Projekten wie dem Trump Tower Jeddah in Saudi-Arabien und dem Trump International Golf Club and Hotel in Aida, Omans luxuriösester Strandanlage, liegt dieses neue Wahrzeichen an der Sheikh Zayed Road am Eingang zur Innenstadt von Dubai und bietet einen exklusiven Blick auf den Burj Khalifa und das Meer."

Trumps umstrittene Projekte

Trump wird vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen. Neben Gesprächen über die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen dürfte es auch um große Investitionen gehen. Trump hat den Saudis nach eigenen Angaben erklärt, er werde zu ihnen kommen, wenn sie eine Billion US-Dollar in den USA investierten.

Im Februar 2025 verschickte Donald Trump ein bizarres Video, welche ihn und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Pool zeigt. Das KI generierte Video zeigte den Gaza-Streifen, allerdings umgebaut zu einer wie er selber sagte "Rivera des Nahen Ostens". Schriftzüge mit Trump Gaza waren unter anderem an Gebäuden zu sehen und Trump selber sagte, er ist "entschlossen, Gaza zu kaufen und in Besitz zu nehmen".

Auch Bauprojekte in Dubai stehen immer wieder in Kritik. Die Gebäude, die unter widrigen Bedingungen gebaut werden und abseits von Arbeitsschutz und -recht entstehen, stehen auch immer wieder im Fokus von Menschenrechtsorganisation wie Amnesty international. So kommt es laut Recherchen zu Zwangsarbeit durch Sklaven.