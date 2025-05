Bidens Krebsdiagnose – Trump deutet Vertuschung an

Der 78-Jährige verlangte außerdem Aufklärung, ob es sich bei Bidens behandelndem Arzt um den gleichen Mediziner handele, der dem Demokraten zuvor volle kognitive Leistungsfähigkeit bescheinigt habe. "In beiden Fällen war ein Arzt beteiligt. Vielleicht war es derselbe Arzt, und jemand verschweigt die Fakten", sagte Trump und schob nach: "Das ist ein großes Problem."

Weiter sagte der 79-Jährige: "Es gibt Dinge, über die die Öffentlichkeit nicht informiert wurde." Die Leute sollten versuchen herauszufinden, was passiert sei. Mehrfach sagte der Präsident zugleich, die Situation sei sehr traurig.

Zweifel an Bidens geistiger Verfassung

Zeitgleich mit Bidens Krebsdiagnose wurden in den USA erneut Fragen zum Gesundheitszustand des 82-Jährigen während seiner Präsidentschaft aufgeworfen. Befeuert wurden sie zum einen am Samstag durch die Veröffentlichung einer Aufnahme von 2023, in dem Biden wichtige Daten aus seinem Leben offenbar entfallen sind.