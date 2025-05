Ex-Linken-Politiker René Wilke soll in Potsdam künftig das Innenressort leiten. Er soll Ruhe bringen in der Affäre um die Ablösung des Verfassungsschutzchefs im Land.

Der frühere Linken-Politiker und jetzt parteilose Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder , René Wilke, soll Brandenburgs neuer Innenminister werden. N ur wenige Tage nach dem Rücktritt von Katrin Lange (SPD) präsentierte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ihren Nachfolger . Die Vereidigung im Landtag steht laut Woidke am Donnerstag an.

Wer ist René Wilke?

Als Kind lebte Wilke eine Zeit lang mit seinen Eltern in Moskau. Nach dem Fall der Mauer trat er 1990 in die damalige Partei des demokratischen Sozialismus (PDS). Für die Nachfolgepartei Linke saß er in Potsdam im Landtag. Gregor Gysi überzeugte ihn schließlich davon in Frankfurt für die Linke als OB-Kandidat anzutreten. Wilke siegte und übernahm das Amt an der Stadtspitze der Kommune an der Grenze zu Polen.