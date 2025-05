Trump meldet sich nach Putin-Telefonat erneut zu Wort

Italien begrüßt Papst-Angebot zu Friedensgesprächen

Russland: Zeitplan für Ukraine-Feuerpause kein Thema beim Telefonat

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump haben dem Präsidialamt in Moskau zufolge bei ihrem Telefonat nicht über einen Zeitplan für eine Feuerpause in der Ukraine gesprochen. Trump habe aber sein Interesse an schnellen Vereinbarungen betont, heißt es. Trump hatte mitgeteilt: "Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden sofort beginnen." Das sieht Russland offensichtlich anders.