"Mit wie viel Herzenswärme" er bei der Kanzlerwahl im Bundestag für Friedrich Merz gestimmt habe, wollte die Moderatorin dann von dem SPD-Mann wissen. "Ich habe in beiden Wahlgängen für Friedrich Merz gestimmt", antwortete Heil, "aus Respekt vor dem Wahlergebnis und weil das Land eine stabile Regierung braucht." Das Verhalten der Abweichler, die dem CDU-Chef zunächst ihre Zustimmung verweigert hatten, nannte er "nicht verantwortlich". Als Maischberger eine scharfe Kontroverse zwischen Heil und Merz aus einem Talk von 2021 einspielte, zeigte Heil sich selbstkritisch: "Wir hatten beide keine Impulskontrolle in dieser Sendung, das war zu persönlich, das war nicht okay."

Heil: "Wehmut, aber keine Bitterkeit" wegen Ausscheidens

Heil räumte ein, dass beim Bürgergeld "nicht alles gut gelaufen" sei – so sei es ein Fehler gewesen, die Sanktionen bei Pflichtverletzungen für Empfänger von Arbeitslosengeld II auszusetzen. Er verwahrte sich aber auch dagegen, armutsgefährdete Menschen unter Generalverdacht zu stellen, zu faul zu sein. Und er reklamierte für sich, "mit Kurzarbeit einen Tsunami am Arbeitsmarkt verhindert" und die Grundrente eingeführt zu haben. Zudem sei das Einwanderungsgesetz "ein wichtiger Schritt" gewesen.

Maischberger fragt nach den "Friends of Lars"

Sandra Maischbergers Frage, ob Parteichef Lars Klingbeil "die engsten Posten" so konsequent mit "Friends of Lars" besetzt habe, "dass ihm niemand gefährlich werden kann", ließ er abtropfen. "Ich will das nicht beurteilen und ich kann das nicht", sagte Heil. "Doch, das können Sie, aber Sie wollen nicht", gab die Moderatorin zurück. Dennoch unternahm sie den Versuch, dem Ex-Arbeitsminister eine Einschätzung zum Vorstoß seiner Nachfolgerin zu entlocken, auch Beamte in das gesetzliche Rentensystem zu integrieren, um dessen Basis zu verbreitern.