Musks Wirken vor Gericht – Trump ruft Obersten Gerichtshof an

US-Präsident Donald Trump ruft den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu Hilfe, um seinen treuen Berater Elon Musk zu schützen. Damit will der Republikaner verhindern, dass Unterlagen aus Musks Einheit DOGE – Department of Government Efficiency – öffentlich werden.

Auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes kämpft die Bürgerrechtsorganisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) für die Offenlegung der DOGE-Akten. In der Klage heißt es, DOGE habe "versprochen, mit ‚maximaler Transparenz‘ zu arbeiten", habe jedoch "das Gegenteil" getan und "im Verborgenen gewirkt und wichtige Regierungsfunktionen ohne Aufsicht kontrolliert".