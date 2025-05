Elon Musk will künftig weniger Geld für politische Zwecke ausgeben. Das sagte der Techunternehmer und Milliardär aus Südafrika bei einem Wirtschaftsforum in Katar, wie das "Wall Street Journal" berichtet. "Ich werde meine Ausgaben für politische Spenden deutlich reduzieren", sagte Musk dem Bericht zufolge bei einem Bühneninterview. "Ich denke, ich habe genug getan", zitiert die Zeitung den Chef von Tesla und SpaceX .

Musks Geschäfte leiden unter politischen Aktivitäten

Warum Musk seine Ausgaben für politische Zwecke nun reduzieren will, ließ er beim Wirtschaftsforum in Katar offen. Zuletzt mehrten sich die Hinweise, dass sich Musks politischer Einsatz negativ auf seine Firmen auswirkt. So sind die Verkaufszahlen der Tesla-Autos in den vergangenen Monaten regelrecht eingebrochen. Auch wenn das zum Teil auf eine stärkere Konkurrenz bei Elektroautos zurückzuführen ist, lehnen viele Autokäufer Tesla inzwischen auch aus politischen Gründen ab.