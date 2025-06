Da ist einerseits Trumps traditionalistischer Populismus, angetrieben vom Hunger nach Erdöl und Erdgas, von Zöllen und Nationalismus. Andererseits gibt es den techno-visionären Futurismus, wie ihn Figuren wie Elon Musk oder Peter Thiel vertreten. Geprägt vor allem von Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, von Raumfahrt-Träumen, aber vor allem von radikaler Deregulierung und libertärer Staatsfeindlichkeit.

Deutlich wurden die Widersprüche beim Thema Migration. Musk warb darum, auch weiterhin Arbeitskräfte aus dem Ausland als billige und auch qualifizierte Arbeitskräfte für seine Tech-Unternehmen ins Land holen zu können. Für den Nationalisten Bannon, der Amerika am liebsten nur den Amerikanern gönnen möchte, war schon das Verrat an der Sache.

Für eine Zeit aber schienen diese Welten in einer lukrativen Allianz noch koexistieren zu können. Musk brachte neues Geld, viel Aufmerksamkeit und einen neuen ideologischen Glanz. Trump gewährte ihm im Gegenzug Macht und Zugang ins Innerste des amerikanischen Staatswesens. Doch die Beziehung war von Beginn an eine Zweckgemeinschaft, noch dazu von zwei exzentrischen Egomanen. Von Beginn an stellte sich darum die Frage: Wie lange soll das gut gehen?

Die Endstufe der Trump-Vernichtung

Dass es so schnell geht, kam dann doch plötzlich. Der Bruch ist da. Trump behauptet, Musk sei persönlich gekränkt. Sein Vizepräsident spricht von einer "Episode" bei Musk, was im Amerikanischen so viel heißt wie: Der Mann gehört eigentlich in die Psychiatrie. Als würde er diese Attacken noch bestätigen wollen, zündete der Raketen-Pionier daraufhin sozusagen die Endstufe seiner Trump-Vernichtung.

Geradezu alle Verschwörungstheorien gleichzeitig bedienend, warf Elon Musk dem US-Präsidenten und seiner Regierung vor, mutwillig Informationen über Trump aus den Akten über den Sexualsttaftäter Jeffrey Epstein zu verheimlichen. Damit nahm der Konflikt eine erneute, schockierende Wendung. Trump sei in den berüchtigten Epstein-Akten namentlich erwähnt, schrieb Musk. "Deshalb wurden sie nie veröffentlicht. Schönen Tag noch, DJT!" Und noch einmal legte er nach: "Merkt euch diesen Post für die Zukunft. Die Wahrheit wird ans Licht kommen", schrieb er.

Bei seinem angeblichen Geheimwissen wollte er es aber offensichtlich nicht bewenden lassen. In einem weiteren Beitrag auf X forderte Musk schließlich die Amtsenthebung Trumps. Er verband sie mit einer Umfrage an seine 220 Millionen Follower, ob es nicht Zeit für eine neue Partei sei, welche "die 80 % in der Mitte" repräsentieren solle.