Das Unternehmen Maxar hat nach dem Angriff der USA auf den Iran neue Bilder der Atomanlage in Isfahan veröffentlicht. Auf den Satellitenbildern sind dunkle Flächen zu sehen, an denen die Anlage offenbar beschossen wurde.

Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan mit B-2-Kampfjets und GBU-57-Bomben angegriffen, die auch unterirdische Ziele zerstören können. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte, es gehe US-Präsident Donald Trump um "Frieden" und um ein Ende des iranischen Atomprogramms.

Auch die UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA bestätigte am Abend, dass Teile des iranischen Nuklearkomplexes Isfahan beschädigt wurden. "Wir haben festgestellt, dass Eingänge zu unterirdischen Tunneln auf dem Gelände getroffen wurden", teilt die IAEA mit. Anfang Juni hatte es geheißen, ein Großteil des am höchsten angereicherten Urans des Iran sei unterirdisch in Isfahan gelagert.

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Es begründet sein Vorgehen mit dem fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm. Der Iran attackiert Israel im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.

Atombehördenchef: Niemand kann Schäden in Fordo beurteilen

Der Chef der IAEA, Rafael Grossi, beschrieb dem UN-Sicherheitsrat den ihm bekannten Zustand der drei attackierten Anlagen. An der gut befestigten unterirdische Uran-Anreicherungslage Fordo seien Krater zu sehen, sagte Grossi bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York. "Zu diesem Zeitpunkt ist niemand – auch nicht die IAEA – in der Lage, unterirdische Schäden an Fordo zu bewerten."