Trump sagt Nordkorea-Reise von Außenminister Pompeo ab

Keine Abrüstung, kein neues Treffen. Donald Trump will doch nicht, dass Außenminister Pompeo nach Nordkorea fährt. Das Land habe die gemeinsame Ziele bisher nicht umgesetzt.

US-Präsident Donald Trump hat eine geplante Reise von Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea abgesagt. Er habe Pompeo gebeten vorerst nicht nach Pjöngjang zu reisen, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebe", schrieb Trump am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Pompeo hatte für die kommende Woche einen Besuch in Pjöngjang angekündigt.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...