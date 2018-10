Verdächtige Pakete

Bombe in Post von Clinton und Obama – CNN-Büros evakuiert

24.10.2018, 16:34 Uhr | job, dpa, t-online.de

Am Montag traf es den US-Milliardär George Soros. Nun sind auch bei Clinton, Obama und CNN Briefbomben gefunden worden. Die Fälle könnten zusammenhängen.

In New York sind mehrere Pakete mit Sprengsätzen gefunden worden. In der Post von Hillary Clinton und Barack Obama fanden die Behörden Briefbomben. Das teilte der Secret Service mit. Der Behörde zufolge glichen die Sprengsätze dem, der am Montag in der Post des US-Milliardärs George Soros gefunden wurde.



Zudem ist das Time-Warner-Center in New York evakuiert worden, ein großes Bürogebäude, in dem unter anderem der Sender CNN seine Büros hat. Auch hier soll ein Paket eingegangen sein, das möglicherweise einen Sprengsatz enthalte, berichtete der Sender.

Die Bombenentschärfer der Polizei seien gerade in den Büros in Manhattan, schrieb CNN- Journalist Jim Sciutto auf Twitter. Die Polizei in New York rief bei Twitter dazu auf, die Gegend um das Gebäude zu meiden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Pakete mit den Sprengsätzen an Clinton und Obama wurden laut "New York Times" von Secret-Service-Mitarbeitern gefunden, die regelmäßig ihre Post überprüfen. Das an Clintons Wohnsitz außerhalb von New York adressierte Paket sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein zweites verdächtiges Paket an Obama in Washington aufgetaucht.

Noch hat sich niemand bekannt

Sie seien sofort als potentiell explosiv eingestuft worden, heißt es in einem Statement des Secret Service. Die Pakete seien entsprechend behandelt worden und seien nicht bei den Politikern angekommen. Wer sie versendet hat, ist unklar und soll nun ermittelt werden.







Den Sprengsatz an Soros hatte am Montag ein Angestellter im Briefkasten von Soros' Anwesen entdeckt. Bislang ist auch hier nicht klar, wer dahinter steckt – und ob die Fälle zusammenhängen. Es habe auch noch niemand die Taten für sich reklamiert, heißt es laut "New York Times" von den Behörden.