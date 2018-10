Briefbomben-Serie in den USA

Sprengsatz an Hollywoodstar Robert De Niro verschickt

25.10.2018, 13:17 Uhr | df, t-online.de, ds

Trump-Kritik an Betroffenen und Medien: Das FBI hat die Briefbomben-Vorfälle an Barack Obama und Hillary Clinton bestätigt. (Quelle: Reuters)

Weitere Briefbombe in den USA: Nach prominenten Politikern wurde nun auch ein Sprengsatz an Hollywoodstar Robert De Niro verschickt. Er gehört zu den Trump-Kritikern.

Nach den Briefbomben an prominente US-Politiker und Medienvertreter ist in New York ein weiteres verdächtiges Paket aufgetaucht, berichtet der TV-Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Es soll im Restaurant des Filmstars Robert De Niro in Lower Manhattan angekommen sein. Das Paket wurde im 7. Stock gefunden. Dort hat die Produktionsfirma von De Niro ihre Büros. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei niemand zu Hause gewesen, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei.

Das Paket soll starke Ähnlichkeiten mit den Briefbomben vom Vortag aufweisen: Verpackung, Briefmarken sowie der Absender seien gleich, berichtet CNN. Röntgenuntersuchungen des Pakets bestätigten, dass sich im Paket ebenfalls eine Rohrbombe befindet. Am frühen Morgen wurde die Polizei gerufen. Momentan ist sie mit einem Großaufgebot vor Ort, teilte die Polizei mit.



Am Mittwoch waren explosive Sprengsätze an bekannte Demokraten und Trump-Kritiker verschickt worden. Bereits Anfang der Woche ging eine Paketbombe an den Milliardär George Soros, der die Demokraten mit hohen Geldbeträgen unterstützt.