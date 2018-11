US-Medien und Facebook verbannen Trump-Werbespot

Im Wahlkampf verschärft Donald Trump seinen Ton gegenüber Flüchtlingen. Ein Werbespot darf nun auf mehreren US-Sendern sowie Facebook nicht mehr ausgestrahlt werden. Der Vorwurf: Rassismus.

Der konservative US-Sender Fox News und weitere Sender haben einen flüchtlingsfeindlichen Werbespot des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump verbannt. Der Werbespot werde nicht mehr auf Fox News und im Wirtschaftssender Fox Business Network gezeigt, erklärte eine Verantwortliche der als Trump-nah geltenden Sendergruppe am Montag.

Auch der Sender NBC und das soziale Netzwerk Facebook zogen das umstrittene Video zurück. CNN hatte den Werbespot gar nicht erst ausgestrahlt und als "rassistisch" kritisiert. "Diese Werbung wurde herunter genommen, weil sie gegen die Richtlinien von Facebook verstößt", hieß es auf Twitter.

In dem Werbespot werden Bilder des wegen zweifachen Polizistenmordes in den USA verurteilten Mexikaners Luis Bracamontes gezeigt. Der Fall hatte auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil Bracamontes nach seiner Verurteilung grinsend angekündigt hatte, weitere Polizisten zu töten.

Der Werbespot wird begleitet von den Botschaften "Die Demokraten haben ihn in unser Land gelassen" und "Die Demokraten haben ihm erlaubt zu bleiben". Es folgen Bilder der derzeitigen Flüchtlingsmärsche aus Mittelamerika und die Botschaft "Wen würden die Demokraten noch hereinlassen?"

Trump hatte im Wahlkampf für die Kongresswahlen am Dienstag seine flüchtlingsfeindliche Rhetorik immer weiter verschärft und Ängste vor einer "Invasion" von Flüchtlingen geschürt.

Brad Parscale, Trumps Wahlkampfmanager schrieb zu der Entscheidung auf Twitter: "NBC, CNN, Facebook haben sich also dazu entschlossen, hinter denen, die illegal in diesem Land sind zu stehen. Anstelle sich hinter die Migranten zu stellen, die legal hier sind und unsere Gesetze befolgen." "Fake News" würden versuchen, die Gedanken zu beeinflussen.

So, @NBCNews @CNN @facebook have chosen to stand with those ILLEGALLY IN THIS COUNTRY. Instead of standing with LEGAL IMMIGRANTS and those that follow our laws. The #FakeNewsMedia and #PaloAltoMafia are trying to control what you see and how you think. STOP THE CARAVAN!