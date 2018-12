Trump holt die Rüstungsindustrie ins Pentagon

Sein Vorgänger war ein Vier-Sterne-General. Der neue US-Verteidigungsminister Shanahan ist Manager. Es warten unruhige Zeiten auf den Ex-Boeing-Mann. Ist er für Trump nur eine Notlösung?

Patrick Shanahan ist ein Manager, kein Militär. Der Mann, der ab 1. Januar das US-Verteidigungsministerium führen wird, hat eine lange Karriere als Manager bei Boeing hinter sich. Gut 30 Jahre arbeitete Shanahan für den Luftfahrtkonzern, bevor US-Präsident Donald Trump ihn 2017 zum stellvertretenden Verteidigungsminister machte. Nun rückt der 56-Jährige an die Spitze des Pentagon auf, zumindest geschäftsführend. Laut "Washington Post" soll Trump langfristig eine andere Besetzung im Sinn haben.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!