Nutzt Trump den Iran-Konflikt für einen Waffendeal mit Riad?

Im Fall eines "nationalen Notfalls" kann der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Waffen an andere Staaten liefern. Genau das fürchtet nun die Opposition.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump könnte nach Einschätzung eines US-Senators die zunehmenden Spannungen mit dem Iran für Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien nutzen. "Ich höre, dass Trump ein obskures Schlupfloch im Waffenkontrollgesetz nutzen könnte", schreibt der demokratische Senator Chris Murphy auf Twitter. Dabei könne es um die Art von Bomben gehen, die Saudi-Arabien im Jemen-Krieg einsetze. "Das könnte diese Woche geschehen."

Nach Angaben von Kongressmitarbeitern kann der US-Präsident ein Waffengeschäft ohne Zustimmung des Parlaments genehmigen, wenn es sich um einen nationalen Notfall handelt. In diesem Fall könnten die zunehmenden Spannungen mit dem Iran angeführt werden. Trump hat Waffenverkäufe an Saudi-Arabien als eine Möglichkeit genannt, Jobs in den USA zu schaffen.

Es war zunächst unklar, um welche Art von Waffen es sich handeln könnte. Allerdings dürfte das Vorhaben bei Abgeordneten beider Parteien auf Gegenwehr stoßen.

4/ Maybe Trump will say that "Iran" is the emergency, but that's a loophole that would allow any President to claim any number of Middle East crises as an "emergency" and then Congress will never ever be able to object to an arms sale again.