Medienbericht

US-Journalistin: Trump hat mich in einer Umkleide vergewaltigt

21.06.2019, 22:48 Uhr | ds, t-online.de

Eine Frau schildert im "New York Magazine" einen sexuellen Übergriff von Donald Trump. Das Weiße Haus dementiert den Bericht. Das Pikante: Die Journalistin und Trump kannten sich gut.

Schwere Vorwürfe gegen Donald Trump: Eine Journalistin behauptet in der aktuellen Ausgabe des "New York Magazine" vom US-Präsidenten in einer Umkleide eines Luxuskaufhauses vergewaltigt worden zu sein. Der Vorfall soll sich vor 23 Jahren abgespielt haben.

“I made a list of hideous men in my life. It includes the president — who assaulted me in the dressing room of Bergdorf Goodman 23 years ago” https://t.co/4nvDE0pV0h — New York Magazine (@NYMag) June 21, 2019

Wie Elizabeth Jean Carroll, so der Name der Journalistin, in dem Artikel schildert, habe sie den damaligen Immobilien-Mogul Trump im New Yorker Luxuskaufhaus „Bergdorf Goodmann“ zufällig getroffen. Die beiden kannten sich gut. Trump soll nach Geschenken für eine Frau gesucht und Carroll um Hilfe dabei gebeten haben. Sie ging darauf ein. In der Unterwäsche-Abteilung angekommen, sollte Carroll dann ein Kleidungsstück probetragen.

In einer Umkleidekabine soll es dann zur Vergewaltigung gekommen sein: Trump soll sie gegen eine Wand gedrückt, ihren Intimbereich angefasst und seinen Penis in sie eingeführt haben. Die Journalistin erzählte zwei Freunden von der Vergewaltigung. Einer riet ihr ab, die Polizei zu verständigen, deshalb schwieg sie über den Vorfall – bis jetzt.

Weißes Haus: Geschichte ist "frei erfunden"

Das Weiße Haus dementierte die Vorwürfe umgehend. Die Geschichte sei "frei erfunden" und solle den Präsidenten "in ein schlechtes Licht rücken".

Elizabeth Jean Carroll ist eine bekannte Kolumnistin in den USA. Sie arbeit für das Magazin "Elle". In den 90er Jahren hatte sie außerdem eine Talkshow auf dem Sender MSNBC.





Mehrere Frauen beschuldigen Trump, sie in der Vergangenheit sexuell belästigt zu haben. Er weist das zurück. Die ersten Anschuldigungen waren 2016 aufgekommen, nachdem sexistische Aufnahmen von Trump an die Öffentlichkeit gelangt sind. Trump behauptete darin, als Berühmtheit könne er sich gegenüber Frauen alles Leisten – ihnen sogar in den Schritt fassen.