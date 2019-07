Nach TV-Debatte

US-Demokrat Biden sackt in Umfragen ab

Mehr als 30 Bewerber wollen für die Demokraten gegen Präsident Trump in die Wahl 2020 ziehen. Bislang lag Ex-Vizepräsident Biden weit vorne, doch bei der ersten TV-Debatte hat ihm eine Konkurrentin die Show gestohlen

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat deutlich an Zustimmung verloren, bleibt aber an der Spitze des demokratischen Bewerberfelds. Laut einer vom Nachrichtensender CNN veröffentlichten Umfrage bleibt der frühere Vizepräsident zwar an der Spitze des demokratischen Bewerberfelds. Seine Zustimmungswerte sanken demnach aber von 32 Prozent Ende Mai auf jetzt 22 Prozent.

Biden-Konkurrentin im Höhenflug

Im Gegenzug konnte die demokratische Senatorin Kamala Harris nach der TV-Debatte deutlich zulegen. Sie steht laut der CNN-Umfrage nun mit 17 Prozent auf Platz zwei. Die Afroamerikanerin hatte sich bei der TV-Debatte am vergangenen Donnerstag ein viel beachtetes Wortgefecht mit Biden über die Diskriminierung von Schwarzen geliefert.

In der Umfrage kommt die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren mit 15 Prozent auf den dritten Platz. Senator Bernie Sanders rutschte auf 14 Prozent ab.







Trotz seiner sinkenden Umfragewerte halten die Wähler Biden nach wie vor für den Demokraten mit den besten Chancen, bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump zu besiegen. Allerdings sind die Umfragen 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl nur sehr bedingt aussagekräftig.