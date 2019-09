US-Geheimdienstausschuss

Schreiben des Trump-Whistleblowers in Ukraine-Affäre veröffentlicht

26.09.2019, 15:18 Uhr | ds, AFP

Die nächste Enthüllung in der Ukraine-Affäre um US-Präsident Donald Trump folgt: Nun hat der Geheimdienstaussschuss das brisante Schreiben des Whistleblowers veröffentlicht.

Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat das Schreiben des Trump-Whistleblowers veröffentlicht. Auf neun Seiten beschreibt der Informant, warum US-Präsident Donald Trump seiner Auffassung nach eine Einmischung aus dem Ausland bei der US-Wahl forciert hat. "Ich habe Informationen von mehreren Offiziellen der US-Regierung erhalten, dass der Präsident die Macht seines Amtes dazu nutzt, um andere Staaten darum zu bitten, in die US-Wahlen 2020 einzugreifen", schreibt der Geheimdienstmitarbeiter. Dieses Eingreifen umfasse, neben anderen Dingen, einen anderen Staat dazu zu drängen, "eine Untersuchung gegen einen der größten politischen Rivalen des Präsidenten einzuleiten."

Die Beschwerde des Geheimdienstmitarbeiters geht dabei über das Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinaus. Thema ist zudem Trumps persönlicher Anwalt, Rudolph Giuliani, den der Whistleblower als "zentrale Figur" in den Trumps Plänen bezeichnet. Außerdem, so der Informant, scheine es, als sei US-Generalstaatsanwalt William Barr in die Affäre involviert.



"Innerhalb der vergangenen vier Monate haben mich mehr als ein halbes Dutzend US-Offizielle über verschiedene Fakten dieses Bestrebens informiert", schreibt der Informant. Er sei direkter Zeuge dieser Vorgänge gewesen, halte die Schilderung der Kollegen allerdings für glaubwürdig, "weil in fast allen Fällen mehrere Offizielle von Fakten berichtet haben, die einander entsprochen haben."



Der Whistleblower sei "tief besorgt", dass Trumps Handlungen einen Missbrauch oder einen Verstoß gegen das Gesetz oder die Rechtsverordnung darstellen. "Ich bin auch besorgt, dass diese Handlungen ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA darstellen und die Bestrebungen der US-Regierung unterminieren, eine Einflussnahme des Auslands auf US-Wahlen zu verhindern."







Der Informant wirft der Regierung zudem vor, den Wortlaut eines Telefonats zwischen Trump und Selenskyj zu vertuschen.