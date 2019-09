Ukraine-Affäre des US-Präsidenten

Trumps Whistleblower hat viele berühmte Vorgänger

28.09.2019, 19:20 Uhr | AFP

Daniel Ellsberg beim Protest gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen in Mutlangen, 1983: 1971 gab er die "Pentagon-Papiere" an die Presse weiter und half so, den Vietnamkrieg zu beenden. (Quelle: imago images)