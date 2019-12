Bush-Nachkomme strebt in die US-Politik

Die Familie Bush blickt auf eine erfolgreiche Geschichte in der US-Politik zurück. Nun will ein Nachkomme den Polit-Betrieb aufmischen: Pierce, ein Enkel von Bush Senior, kandidiert für den Kongress.

Die Bush-Dynastie hat die US-Politik lange dominiert – nun strebt ein Enkel des früheren Präsidenten George H. W. Bush ins Repräsentantenhaus. Pierce Bush teilte am Montag (Ortszeit) mit, er bewerbe sich bei der Präsidenten- und Kongresswahl im November kommenden Jahres um eine Kandidatur für einen Sitz aus Texas. "Wir alle wissen, dass Sozialismus überall versagt hat", sagt Pierce Bush in einem auf Twitter veröffentlichten Wahlwerbevideo. Es sei an der Zeit für neue Politiker, die für eine konservative Politik stünden. Die "Dallas News" berichtete, mehr als ein Dutzend Republikaner würden sich um die Kandidatur für den Sitz bewerben.

Today, I’m proud to announce my candidacy for Texas's 22nd district. I look forward to working with you, earning your support, your faith and your vote. Visit https://t.co/yRG4DMctCm for more information. pic.twitter.com/fzRJ2xp54w