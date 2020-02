Trump lobt seine Bilanz: USA "stärker als jemals zuvor"

"Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor": Der US-Präsident hat seine politische Bilanz nach drei Jahren im Amt in höchsten Tönen gelobt. Eine Begrüßung von Nancy Pelosi ignorierte Donald Trump.

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Ansicht von Präsident Donald Trump in einem Aufschwung, der seinesgleichen sucht. Die Zeit des amerikanischen Abstiegs sei vorbei, der Wohlstand wachse und die Arbeitslosigkeit sinke, sagte Trump. Seine Regierung werde Amerika zur "wohlhabendsten Gesellschaft" der Welt machen, versprach er. Neben einer boomenden Wirtschaft sei auch das US-Militär das mächtigste auf der Welt, die Grenzen seien sicher, die Werte des Landes seien erneuert und sein Stolz wiederhergestellt. "Amerikas Feinde sind auf der Flucht, Amerikas Reichtum steigt, Amerikas Zukunft scheint hell", sagte Trump.

Die US-Wirtschaft wuchs 2019 um 2,3 Prozent. Das war die niedrigste Wachstumsrate seit 2016. Die US-Arbeitslosenquote ist mit 3,5 Prozent so niedrig wie seit rund 50 Jahren nicht mehr.

Republicans chant "four more years" as President Trump takes the podium ahead of his State of the Union address, on the eve of his expected acquittal in the impeachment trial. https://t.co/CXfxSN8v25 #SOTU pic.twitter.com/45AxfmsTL7